Oekraïners willen Russen weren uit pauselijke processie Goede Vrijdag

Het besluit van het Vaticaan om vrijdag zowel Oekraïners als Russen deel te laten nemen aan de kruiswegprocessie van paus Franciscus, heeft tot onenigheid geleid met Oekraïense katholieke leiders. Die willen dat dit besluit wordt heroverwogen.

De jaarlijkse Via Crucis op Goede Vrijdag in het Colosseum bestaat uit de 14 kruiswegstaties oftewel etappes tussen de veroordeling van Jezus tot de dood en zijn begrafenis. Het wordt vaak zo ingedeeld dat degenen die het kruis van de ene statie naar de volgende dragen, de gebeurtenissen in de wereld weergeven.

Opvallend is dat op het programma van de avonddienst dit jaar een Oekraïense en een Russische familie staat die samen het kruis dragen. ‘Ik beschouw een dergelijk idee als ongelegen en dubbelzinnig, en als een idee dat geen rekening houdt met de context van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne,’ reageerde grootaartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek, hoofd van de katholieke kerk van Oekraïne.

Beledigend

De tekst die op de dienst zal worden voorgelezen, spreekt van verzoening en wederopbouw na bombardementen. Sjevtsjoek, die in Kiev is en de paus heeft uitgenodigd om de Oekraïense hoofdstad te bezoeken, zei dinsdag in een verklaring dat de tekst ‘beledigend’ was. Hij zei dat hij het Vaticaan had gevraagd het besluit te herzien.

In een tweet zei ook de Oekraïense ambassadeur bij het Vaticaan, Andri Joerasj, dat hij de bezorgdheid van Sjevtsjoek deelde en met het Vaticaan samenwerkte aan mogelijke oplossingen.

Sinds het begin van de oorlog heeft Franciscus Rusland alleen expliciet genoemd in gebeden. Recent, tijdens zijn bezoek aan Malta, heeft hij de oorlog veroordeeld zonder de Russische president Poetin bij naam te noemen. ‘Wij gingen ervan uit dat invasies in andere landen, wrede straatgevechten en nucleaire dreigingen donkere herinneringen waren uit een ver verleden’’ sprak de Argentijn bij zijn aankomst enkele diplomaten toe. Hij noemde het ‘triest’ om te zien hoe ‘enkele machtigen vooruitgang boeken in hun streven naar ruimte en invloedssfeer.’