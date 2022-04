Klimaatactivisten zijn een ras apart

We nemen u even mee naar twee weken geleden toen Wouter Mouton aan de finish van de Ronde van Vlaanderen over de dranghekken klom en door beeld liep met zijn T-shirt ‘climate justice now’. Hij kreeg applaus maar ook heel wat boze reacties. En dan is er regisseur Nic Balthazar die op zijn manier strijd voor het klimaat: met liedjes, dansjes maar ook met rechtszaken.

Wat is de beste manier om op te komen voor het klimaat? En is er wel een beste manier?

