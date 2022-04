David Goffin sneuvelt in achtste finales van Masters-toernooi in Monte Carlo

David Goffin (ATP 47) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.415.410 euro). De Luikenaar verloor na één uur en 33 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), eerder dit toernooi al de boeman van nummer één van de wereld Novak Djokovic.

Davidovich Fokina treft bij de laatste acht de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 13), het tiende reekshoofd. Die versloeg in zijn achtste finale zijn landgenoot Sebastian Korda (ATP 42) in twee sets (7-6 (7/4) en 7-5).

Goffin kreeg in Monte Carlo een wildcard voor de hoofdtabel. In 2017 bereikte hij de halve finales op het prestigieuze graveltoernooi.

Onze landgenoot is in grote vorm. Zondag stak hij in het Marokkaanse Marrakech zijn zesde ATP-titel op zak. Zijn nederlaag tegen Davidovich Fokina komt er na zeven overwinningen op een rij.