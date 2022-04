Pep Guardiola ongerust over blessure Kevin De Bruyne: ‘We zitten diep in de problemen’

Manchester City plaatste zich woensdag voor de halve finales van de Champions League. Minpuntje van de avond: een mogelijke blessure voor Kevin De Bruyne.

Halverwege de tweede helft moest de Rode Duivel noodgedwongen de strijd staken in de Spaanse hoofdstad tegen Atlético Madrid. De Bruyne verliet al mankend het terrein en werd afgelost door Raheem Sterling. Pep Guardiola bidt dat er niet al te veel aan de hand is want de Baskische coach zag ook Kyle Walker geblesseerd uitvallen.

‘We zitten diep in de problemen’, aldus Guardiola na de match. ‘We mogen niet vergeten dat we drie dagen geleden een wedstrijd speelden, dan moesten we reizen om hier te geraken en nu zitten we met een hoop blessures. Ik weet niet wat er de komende weken nog gaat gebeuren, maar we vieren wel dat we voor de derde keer in de halve finales van de Champions League staan.’

Foto: ISOPIX

Nu zaterdag volgt een duel met Liverpool, de eerste achtervolger in de Premier League, in de halve finales van de FA Cup.

‘We kunnen niet constant spelen en vier of vijf doelpunten scoren’, aldus Guardiola. ‘We zijn ook maar mensen en de vorige match tegen Liverpool was bijzonder zwaar.’