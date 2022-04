Elon Musk wil Twitter volledig overnemen

De techmiljardair Elon Musk heeft aangeboden om Twitter voor ongeveer 43 miljard dollar volledig over te nemen. Musk werd onlangs al de grootste aandeelhouder van Twitter.

Musk maakte het overnamebod donderdag bekend aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De Tesla-baas meent dat het socialemediaplatform Twitter ‘ongezien potentieel’ heeft, dat hij wil ‘ontsluiten’. Hij bracht daarom vandaag een bod uit van 54,20 dollar per aandeel. Dat is aanzienlijk meer dan de slotkoers van gisteren, die afklokte op 45,85 dollar. Ten opzichte van de slotkoers van eind januari, is Musk zelfs bereid 54 procent meer te betalen.

In een brief aan de raad van bestuur schrijft Musk dat Twitter in zijn huidige vorm ‘niet zal gedijen, noch zijn doel om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen, zal dienen. Twitter moet worden omgevormd’. Hij wil het daarom van de beurs halen.

• Kritische Elon Musk koopt een tiende van Twitter

De vraag is of het bod van Musk zal worden aanvaard. Bronnen van persagentschap Bloomberg zeggen dat enkele aandeelhouders al hebben gezegd dat het bod van 54,20 dollar per aandeel voor hen ‘te laag’ is. Zij wijzen erop dat de aandelen minder dan een jaar geleden tot 70 dollar waard waren.

‘Als mijn aanbod niet wordt aanvaard, zal ik mijn positie als aandeelhouder moeten heroverwegen’, zo schrijft Musk aan de raad van bestuur. ‘Ik heb geen vertrouwen in het management en geloof ook niet dat ik op een andere manier de noodzakelijke veranderingen kan aansturen.’

Dat het Musk menens is, kan blijken uit het feit dat hij de gerespecteerde zakenbank Morgan Stanley inhuurde als zijn adviseur om de overname rond te krijgen. Het bod van Musk bevat overigens opnieuw de cijfers ‘420’, wereldwijd erkend als een verwijzing naar de softdrugs marihuana. Toen Musk in 2018 aankondigde dat hij ook Tesla misschien van de beurs wilde halen, noemde hij ook al 420 als de mogelijke prijs per aandeel. Dat kwam hem toen op een berisping van de SEC te staan.

Koers stijgt meteen

Meteen nadat het nieuws rond het overnamebod van Musk bekend was geraakt, steeg de koers van Twitter voorbeurs met zo’n 18 procent. De koers van Tesla maakte daarentegen een kleine duik, van zo’n 1,5 procent.

Musk is zelf een van de meest prominente gebruikers van Twitter. De zakenman telt er meer dan 80 miljoen volgers, die hij bestookt met memes en gekke ideeën. Sinds hij de grootste aandeelhouder van Twitter werd, post hij bij zijn volgers ook regelmatig ideeën rond hervormingen die hij bij het socialemediaplatform zou willen doorvoeren. Zo opperde hij zelfs om van het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco een daklozencentrum te maken.

Maandag nog raakte bekend dat de Tesla-baas had afgezien van een zitje in de raad van bestuur van Twitter. Twitter-ceo Parag Agrawal zei toen nog dat hij geloofde ‘dat dat het beste was’. Volgens The Washington Post was er ook onder het personeel van Twitter heel wat onvrede over de mogelijke komst van de rijkste man ter wereld naar het bedrijf.