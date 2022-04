Vrachtwagenchauffeur overleden na zwaar ongeval op E40 in Everberg, snelweg grotendeels versperd

Op de E40 tussen Brussel en Leuven heeft zich donderdagvoormiddag een zwaar verkeersongeval voorgedaan, ter hoogte van het parkeerterrein in Everberg. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Daarbij kwam één vrachtwagenchauffeur om het leven, vijf andere mensen raakten gewond.

Het ongeval vond plaats omstreeks 10.30 uur. Drie vrachtwagens en twee personenwagens raakten in nog onduidelijke omstandigheden betrokken bij een kop-staartaanrijding. Eén van de vrachtwagenchauffeurs overleefde die klap niet. Vijf andere inzittenden van de verschillende voertuigen raakten gewond, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

Door het ongeval moet het verkeer richting Brussel plaatselijk over één rijstrook. Dat zorgt voor een file van meer dan vijf kilometer. Hoe lang de hinder nog zal duren, is onduidelijk. Het verkeer krijgt dan ook de raad de omgeving te vermijden. Wie vanuit Hasselt naar Gent wil, doet dat best via Antwerpen.