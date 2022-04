Lukas Dhont maakt kans op Gouden Palm met ‘Close’

Vier jaar nadat hij internationaal succes oogstte met Girl, dingt Lukas Dhont dit jaar met zijn tweede langspeelfilm Close mee naar een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Ook de broers Dardenne zitten in competitie, met hun film Tori en Lokita.

Close gaat over twee bevriende tienerjongens, Leo en Oscar, die uit elkaar groeien en met een tragische gebeurtenis worden geconfronteerd. De film heeft een budget van 3,5 miljoen euro. De cast bestaat hoofdzakelijk uit nieuw, jong talent, en Emilie Dequenne.

In 2018 maakte Lukas Dhont naam op de Croisette met zijn eerste film Girl, gepresenteerd in de sectie Un Certain Regard, die hem vier prijzen opleverde. Hij ontving de Caméra d’Or, de prijs voor het beste debuut in alle secties.

Close, die in première gaat in de Officiële Competitie van het Filmfestival van Cannes, ‘is een ongelofelijk zotte droom die plots werkelijkheid wordt’, reageert Dhont. ‘Iets wat de 12-jarige Lukas die voor zijn verjaardag een kleine videocamera kreeg, nooit had durven dromen. Ik ben zó trots op het hele team en de cast waarmee we deze film tot stand hebben gebracht. Met een warm en kwetsbaar hart kijk ik er naar uit deze film met de wereld te delen tijdens een van de belangrijkste festivals ter wereld.’

Tori en Lokita van Luc en Jean-Pierre Dardenne gaat dan weer over twee jonge ballingen, met een onverbrekelijke band, die zich in België komen vestigen.

Beide filmmakers zijn vaste waarden in Cannes, waar ze al twee keer naar huis trokken met een Gouden Palm in de achterzak. Een keer voor Rosetta (1999), overigens met Emilie Dequenne in de hoofdrol, en ook voor L’Enfant (2005).

De 75ste editie van het filmfestival van Cannes wordt van 17 tot 28 mei gehouden in de Franse kuststad.