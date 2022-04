De 21-jarige Zach Tahhan is de nieuwe held van New York. Toen hij aan het werken was aan veiligheidscamera’s, merkte hij plots de man op die dinsdag het vuur had geopend in een metrostation in New York. De Syriër die vijf jaar geleden naar New York verhuisde, wordt nu als een lokale vedette beschouwd in New York. Op Twitter gaat de hashtag #ThankYouZach rond.