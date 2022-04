Podcasttips | De beste bespaartips en de charme van een volkstuintje

Alles wordt duurder, en dus kunnen we allemaal bespaartips gebruiken. En wanneer we daar dan toch mee bezig zijn, waarom niet beginnen met een eigen moestuin? Haal inspiratie uit Groningen.

We komen nog een allerlaatste keer terug op ons allereerste podcastfestival, dat op 1 en 2 april in Oostende plaatsvond. Pieter Van Dooren en Dominique Deckmyn maakten hun droom waar en deden een liveopname van Bits & atomen. Kaja Verbeke leidde het gesprek in goede banen, en ook de heren van Computer club en Onbehaarde apen waren te gast.

Beluister Bits & atomen >

1. De Vrolijke vrekken maken van gierigheid een deugd

De prijzen swingen tegenwoordig de pan uit, van de pomp tot de winkelrekken. Dan schieten de Vrolijke vrekken van Het Nieuwsblad te hulp! Ewoud Huysmans en Kristof Bogaerts gingen vorige week van start met een nieuw seizoen van hun podcast waarin ze de ene besparingstip na de andere op de luisteraars afvuren.

Voor de eerste aflevering van het tweede seizoen doken ze in de wereld van de pakjesindustrie, waarvan de afgelopen weken nog maar eens bleek hoe duister die soms is. Ewoud kocht een yogaroller op Amazon. En hij is voor 11 euro in ’t zak gezet, zoals hij het zelf zegt.

Ewoud vertelt hoe hij zijn gevecht tegen een duistere dropshipper heeft gevoerd, mensen die een webshop opzetten zonder dat ze een eigen voorraad hebben. Hij is namelijk niet tevreden over zijn yogaroller en probeert zijn geld terug te krijgen. Maar de verkoper gaat zomaar niet mee in zijn verhaal. Ewoud laat zich echter niet doen en zet door. Om een lang verhaal kort te maken: hij heeft zijn geld terug én de yogaroller is nog steeds in zijn bezit.

Nu denkt u misschien: al die moeite voor amper 11 euro? Dat was ook mijn eerste gedacht. Maar de vrolijke vrekken hebben ook tips die echt een verschil kunnen maken. Zo vertellen ze in andere afleveringen hoe je met bitcoin begint, waarom je soms beter van ziekenfonds verandert en hoe je maar liefst 337 euro bespaart op je Telenetfactuur. Dat maakt wél een wezenlijk verschil.

De afleveringen zitten vol fijne montagetrucs en de Vrekken kunnen ook goed met zichzelf lachen. Ze weten dat het wel heel veel moeite is voor 11 euro, maar de zoektocht levert wel een fijne podcast op. Ewoud en Kristof maken van gierigheid geen zonde, maar een deugd.

Beluister Vrolijke vrekken >

2. Achter de schermen van de volkstuintjes: charme en verhitte ledenvergaderingen

‘Je staat er boven alsof je een soort van kleine goddelijkheid bent met veel macht. Alsof het gewoon een sterrenhemel is, verscholen en verholen tussen kiezelstenen. Het licht een beetje op. Maar toch weet ik altijd dat, als je goed kijkt, dat alles hier, wat hier loopt, verdwijnt.’

Poëtisch, niet? Het zou zomaar gevloeid kunnen zijn uit de pen van Herman De Coninck. Of van Arthur Japin, die vorige week nog bekroond werd als schrijver van de mooiste liefdeszin. Maar nee, het is geen zin die een schrijver op papier zette. Het is Janneke die hem uitspreekt, een bevlogen moestuinierster die op onnavolgbare wijze vertelt hoe ze met een gasbrander onkruid te lijf gaat.

‘Toon mij uw hof, en ik zeg u wie u bent’ – nog zo’n uitspraak die van een schrijver zou kunnen komen – dat is de insteek van De groentjes. Marius Kooij en Jurgen van Tolie nemen je mee achter de beukenhagen van volkstuin Tuinwijck in Groningen. Zo’n volkstuintjes zijn gemeenschappen op zich. Er zijn ledenvergaderingen waar er gevloekt en gescholden wordt, en dertig jaar geleden was ecologisch tuinieren blijkbaar helemaal uit den boze.

De groentjes loopt over van de charme. Het is heerlijk Hollands, knullig soms, zoals het intromuziekje dat tegelijk een echte oorwurm is. Je kan er bij wegdromen en tegelijk filosoferen over tuinieren.

Beluister De groentjes >

3. Wereldster praat met wereldster: Dua Lipa ontpopt zich als interviewer

Ik herinner me nog het moment dat ik voor het eerst van Dua Lipa hoorde. Het was 2015, ze had net haar doorbraakhit Be the one te pakken en ze was te gast bij Studio Brussel. De presentator van dienst vroeg toen: ‘Dua, is dat je echte voornaam?’ Zeven jaar later, op haar 26e, zijn er waarschijnlijk al tienduizenden kleine Dua’tjes op de wereld gezet.

Dua Lipa is dé popster van haar generatie. En ze heeft nu ook een eigen interviewpodcast, Dua Lipa: at your service. Eind maart nodigde ze Elton John uit, dé popster van zijn generatie die net 75 geworden is. Lipa noemt John een vriend. Vriendschap kent geen leeftijdsgrenzen, maar het is wel een gek idee aangezien er 49 jaar verschil tussen hen beiden zit.

Je krijgt de indruk dat het wel klopt wat ze zegt. Elton John vertelt doodleuk dat hij Rod Stewart partydrugs gaf omdat hij niet wilde dansen. En dat hij meestal valt op de barmannen van Studio 54, de beruchte nachtclub in Manhattan. Dat zeg je niet tegen een wildvreemde. John vertelt ook over zijn gevecht tegen verslavingen en hoe moeilijk en eenzaam die periode was.

Het moet ook wel leerrijk zijn voor Dua Lipa om te praten met een van haar voorgangers. Elton John heeft heel wat complimenten voor haar veil, hij looft vooral haar professionaliteit. En die professionaliteit neemt ze mee in haar podcast. Dua Lipa presenteert met flair, zonder een diva te zijn. Ze heeft een gouden heesheid in haar stem, ze laat haar gast uitspreken en ze luistert écht naar wat ze zeggen. Er zijn veel praatpodcasts in de wereld, maar deze – wereldster praat met wereldster – is een mooie aanvulling.

Beluister Dua Lipa: at your service >

Heb je zelf warme kriebels gekregen bij een podcast? Of nieuwe inzichten verkregen? Schrijf me op podcasttips@standaard.be

Veel luisterplezier!

Meer tips? Abonneer je gratis op de nieuwsbrief via standaard.be/nieuwsbrieven.

Als je deze tips op je smartphone leest, openen de afleveringen rechtstreeks in de podcast-app van De Standaard. Zo kun je ze meteen beluisteren. Alle tips die in deze nieuwsbrief staan, vind je in de app ook onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.