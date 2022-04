Nasa ontdekt grootste komeet ooit

Nasa heeft de grootste komeet ooit waargenomen. En hoewel die op ons af lijkt te komen, zal de komeet nooit dichter bij de zon komen dan zo’n 1,6 miljard kilometer.

Met een diameter van 128 kilometer is komeet C/2014 UN271 de grootste die ooit werd waargenomen door astronomen. De nucleus van de komeet, de vaste kern, is zowat vijftig keer groter dan het binnenste van de meeste gekende kometen. En geschat wordt dat de komeet 500 biljoen ton weegt, dat is zo’n honderdduizend keer groter dan de massa van kometen die vaker gespot worden in de buurt van de zon.

Met een snelheid van meer dan 32.000 kilometer per uur reist die komeet momenteel vanuit de uithoek van ons zonnestelsel. Maar we moeten niet panikeren, zegt Nasa. De komeet zal nooit dichter dan 1,6 miljard kilometer van onze zon komen. En dat zal ook pas gebeuren in het jaar 2031.

De komeet werd voor het eerst opgemerkt in november 2010 toen die nog zo’n 4,8 miljard kilometer van de zon verwijderd was. Maar nu konden wetenschappers hem duidelijker bestuderen. ‘Deze komeet is letterlijk het topje van de ijsberg voor vele duizenden kometen die te zwak zijn om op te merken in de verder weg gelegen delen van het zonnestelsel’, zei David Jewitt, een professor in de planetaire wetenschap en astronomie aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA), en co-auteur van de nieuwe studie in The Astrophysical Journal Letters. ‘We hebben altijd vermoed dat deze komeet groot moest zijn, omdat hij zo helder is op zo’n grote afstand. Nu bevestigen we dat het ook zo is.’

Foto: ZUMA Press