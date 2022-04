Russisch vlaggenschip op Zwarte Zee ‘ernstig beschadigd’

De Moskva, een van de belangrijkste Russische oorlogsschepen van de Zwarte Zeevloot, is ernstig beschadigd. Een brand volgens de Russen, een succesvolle aanval volgens de Oekraïners.

In de Russische communicatie is het oorlogsschip ernstig beschadigd ‘door de explosie van munitie als gevolg van een brand.’ Zo citeert het Russische persbureau Tass het Russische ministerie van Defensie. De bemanning werd geëvacueerd en er werd niets gecommuniceerd over slachtoffers. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, aldus het ministerie.

Het verhaal klinkt anders uit Oekraïense mond. De Oekraïners claimen namelijk dat ze de kruiser hebben getroffen met raketten. Volgens Oleksiy Aretovych, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, is het schip gezonken. Hij spreekt over ‘de grootste nederlaag van de Russische vloot sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Verder zeggen ze dat er 500 bemanningsleden aan boord waren.

De Amerikaanse nieuwszender CNN zegt dat het moeilijk te achterhalen is welke versie klopt en wat de toestand van het schip nu is. Normaal doet de zender dat via satellietbeelden, maar daarvoor was het weer te slecht. Het is niet ondenkbaar dat het schip gezonken is.

‘Belangrijkste schip’

Ongeacht beide versies is het verlies van de Moskva een ernstige klap voor het Russische leger. De kruiser is 186 meter lang en een parel van de Russische marine. De Moskva werd in de jaren ‘80 in gebruik genomen. Toen het schip nog onder Sovjet-vlag voer, heette het ‘Slava’. Het kreeg de naam Moskva in 1995. In april vorig jaar noemde een Russische admiraal de Moskva nog ‘het belangrijkste schip in de Zwarte Zee’.

Een tijd terug kwam het schip al in het nieuws toen de Oekraïense kustwacht er ‘jullie kunnen ze kussen’ naar riep.

De Moskva in 2017. Uitgedost voor een militaire parade. Foto: REUTERS

Het is niet de eerste keer dat de Oekraïners claimen dat ze een belangrijk Russisch schip treffen. Enkele weken geleden vernielde hun leger het oorlogsschip Saratov in de haven van Berdjansk. Dat schip leverde militair materieel, zoals tanks en gepantserde voertuigen. De brand sloeg toen ook uit naar twee landingsschepen.