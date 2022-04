Manchester City overleeft terugduel tegen Atlético, De Bruyne met blessure naar de kant

Manchester City zit voor het tweede jaar op rij bij de beste vier clubs van Europa. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar Atlético miste kwaliteit in de afwerking.

Geen hoofdrol voor Kevin De Bruyne deze keer. Erger, hij werd gewisseld. Onze landgenoot sukkelt met een blessure en is twijfelachtig voor de bekermatch tegen Liverpool.

In de slotfase dreigde de partij nog te ontaarden in een vechtpartij in de hoek van het veld. Een logische ontwikkeling na een wedstrijd op het scherp van de snee waarin de scheidsrechter veel te laks leidde. Ref Siebert had het niet in de hand. In de halve finales wacht Real Madrid, een team dat toch iets bezadigder voetbalt dan de stadsgenoten.

Atlético Madrid deed er immers weer alles aan om het plezier van de neutrale voetballiefhebber te vergallen. Eerst met verdedigend voetbal, daarna met vechtvoetbal. Terwijl de Atlético-spelers van hun trainer Diego Simeone de instructie hadden gekregen om alleen in de aanvangsfase wat dadendrang te tonen. Dat was al een stap vooruit in vergelijking met vorige week. Toen zat dat er helemaal niet in.

Na die eerste minuten was het evenwel alweer voorbij en trok Atlético zich massaal terug. De bal was voor Manchester City. Hoewel de Engelsen de voorsprong hadden, waren zij de enigen die snelheid maakten. Leken zij de enigen die wilden scoren. Speelden De Bruyne en co. met de rem op, of sluipt er na een zwaar seizoen vermoeidheid in de rangen? Het flitsende ontbrak. Een beetje geluk ook. Gündogan besloot van kortbij op de paal. Als de bal van de Duitser was binnengegaan, was de wedstrijd gespeeld.

Atlético onderscheidde zich in die eerste helft nog op een negatieve manier: Felipe manifesteerde zich als de beul van dienst. In een eerste duel kegelde hij met de elleboog Foden omver. Het Engelse dribbelwonder kon alleen verder met een verband om het hoofd. Omdat de Duitse ref Siebert veel toeliet, kon Felipe enkele minuten later ook nog eens De Bruyne onderuit schoffelen. Toen volgde wel geel en was het even gedaan met het schop­gedrag. Tot de Atlético-verdediging in de slotfase nog eens over de schreef ging en eindelijk de rode kaart kreeg.

Na de rust veranderde het gezicht van de wedstrijd. Simeone had het licht gezien en droeg zijn spelers op ook al eens op de helft van de tegenstander een actie te maken. Tegelijkertijd belandde de ene na de andere City-speler in de lappenmand. Eerst De Bruyne die met een pijnlijke grimas na 65 minuten naar de kant moest. Zijn van ellende vertrokken gezicht gaf aan dat het ernstig was. De tweede steunpilaar van Pep Guardiola die naar de kant moest, was Walker. De onvermoeibare rechtsachter is ook al twijfelachtig voor de halve finales van de FA Cup.

Manchester City kreeg niets meer voor elkaar. Een filosofie van Diego Simeone is dat een trainer met vervangingen tussen minuut 60 en 75 – het vijfde kwartier dus – een match kan beslissen. De Argentijn bracht na 69 minuten met Correa, De Paul en Carrasco dan ook drie nieuwe jongens in. De Madrilenen wilden echt wel, maar het ontbrak hen toch aan kwaliteit om in het laatste derde van het veld het verschil te maken. Zelfs de inbreng van Suarez baatte niet.