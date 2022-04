Dodental na zware regenval in Zuid-Afrika loopt op naar 306

Het aantal slachtoffers na de ongewoon zware regenval in de Zuid-Afrikaanse kustprovincie Kwazulu-Natal, blijft stijgen. Minstens 306 mensen zijn omgekomen, meldt een woordvoerder van het rampenbeheer.

Het gaat om de zwaarste regenval in meer dan 60 jaar in de regio. ‘Dit is een ramp van enorme omvang’, verklaarde president Cyril Ramaphosa, die de families van slachtoffers heeft bezocht.

Ook woensdag blijft de regen in de regio vallen. In de naburige provincie Oost-Kaap is een waarschuwing voor overstromingen afgekondigd.