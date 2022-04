Hoogzwanger op de cover van Vogue, dat doet niemand beter dan Rihanna

Tijdens de modeweken in Parijs liet Rihanna nog maar eens trots haar zwangere buik zien. Nu prijkt ze zwanger op de cover van mei in Vogue.

‘Mijn lichaam is geweldige dingen aan het doen, daar schaam ik me niet voor’, zegt Rihanna in het interview met Vogue. Hand op de heup kijkt Rihanna met haar immer zelfzekere blik in de lens van fotografe Annie Leibovitz. Ze draagt een lichtrood kanten bodysuit en stiletto’s van Alaïa. En kant betekent bij Rihanna geen huidskleurig laagje eronder om iets te verhullen, dat bewees ze al tijdens de laatste modeshow van Dior. Daar droeg ze een zwart kanten kleedje, de onderjurk die eraan vastzat had ze omgewisseld voor lingerie van haar eigen merk Savage-Fenty.

Sinds de ster en partner ASAP Rocky met een fotoshoot de zwangerschap wereldkundig maakten, was duidelijk dat Rihanna niet van plan was op de materniteitsafdelingen te gaan shoppen. Poserend met een felroze vintage Chanel jas waar slechts een knoop haar moest beschermen tegen de New Yorkse vriestemperaturen had ze diezelfde zelfzekere blik. In het interview vertelt ze daar openhartig over: het plezier van opkleden, waarom zou dat moeten verdwijnen met een zwangerschap? Ook geen klassieke feestjes om het geslacht van de baby te onthullen. Wel een babyshower, maar dan ‘niks waar ik in een rieten stoel kado’s uitpak’, en ‘al helemaal niks met dieren’ voegt ze eraan toe. Wel graag al haar vrienden, liefst nog crimineel zat.

Dat Rihanna van kinderen houdt, was wel al langer duidelijk. De dochter van haar nicht Noella Alstrom, beschouwde Rihanna als haar eigen nichtje, en dat liet ze alvast meermaals duidelijk merken op Instagram. De zwangerschap was niet gepland, maar ‘plannen om te zorgen dat het er niet van kon komen ook niet’. Nu ze zelf zwanger is, denkt Rihanna vooral dat ze meer van haar kind zal leren dan omgekeerd. Zolang het ook maar van mode houdt, dat is zowat het enige waar de zangeres en verse miljardaire stress over heeft. En of er nog nieuwe muziek aankomt? Zonder veel weg te geven, geeft Riri aan dat ‘muziek nog steeds in de kaarten zit’. Maar haar fans die sinds de release van Anti in 2016 wachten op nieuwe muziek, zullen toch nog even geduld moeten hebben.