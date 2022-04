Verdachte schietpartij New Yorkse metro opgepakt

De man die ervan wordt verdacht dinsdagochtend (lokale tijd) tien mensen te hebben neergeschoten, is opgepakt. Bij de schietpartij raakten in totaal 23 personen gewond.

Eric Adams, burgemeester van New York City, heeft de arrestatie bevestigd. Hij bedankte ‘alledaagse New Yorkers’ die de politie gebeld hebben met tips, zodat de verdachte, de 62-jarige Frank James, opgepakt kon worden. James is volgens de nieuwszender NBC New York in de wijk East Village in Manhattan opgepakt.

Dinsdagochtend om half negen (lokale tijd) – in volle ochtendspits – bracht James een rookbom tot ontploffing in een metro­voertuig op weg naar de wijk Sunset Park, in Brooklyn. Vervolgens opende hij het vuur.

James zou de afgelopen weken haatdragende filmpjes online hebben gezet met scheldtirades tegen onder andere de New Yorkse burgemeester Eric Adams en de oorlog in Oekraïne.

Voor de tip die tot arrestatie van James zou leiden, was een beloning van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) uitgeloofd.