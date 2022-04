Nu ook officieel bevestigd: gascentrale van Seraing vervangt Vilvoorde in CRM-mechanisme

De gascentrale van Seraing vervangt die van Vilvoorde in het mechanisme om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen na de sluiting van vijf van de zeven kerncentrales in 2025. Dat was al verwacht en is woensdag bevestigd in het nieuwe veilingrapport van Elia.

De overheid had een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) in het leven geroepen om na de kernuitstap te zorgen voor bevoorradingszekerheid. Het kwam erop neer dat er subsidies gaan naar capaciteit die de kernenergie moet vervangen. Daarvoor organiseerde netbeheerder Elia een veiling. De twee belangrijkste projecten die uit de bus kwamen, waren de gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs, allebei van Engie.

Omdat de centrale van Vilvoorde geen vergunning kreeg, kwam de volgende gascentrale uit de veiling in beeld. Dat was die van Luminus in Seraing, al moest daar formeel een nieuwe veiling voor gehouden worden. De centrale in Seraing heeft al een vergunning op zak - wat door de federale regering als voorwaarde naar voren was geschoven - en de biedprijs bleef dezelfde als bij de veiling in oktober.

‘Dit is opnieuw een belangrijke stap om de elektriciteitsbevoorrading van ons land veilig te stellen, investeringszekerheid voor bedrijven te garanderen en onze burgers en bedrijven betaalbare elektriciteit te leveren’, reageert minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). ‘Het investeringsmechanisme zorgt voor flexibiliteit en maakt zo de weg vrij voor 100 procent hernieuwbare energie.’

Ten tijde van de eerste veiling was de verwachting nog dat alle centrales in 2025 zouden sluiten. Maar door de stijging van de energieprijzen en daarbovenop nog de Russische oorlog in Oekraïne besliste de regering de centrales van Doel 4 en Tihange 3 nog langer open te houden.