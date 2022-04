Chef Defensie belooft militairen in Roemenië thuiskomst voor eind juli

De Belgische militairen die na de Russische inval in Oekraïne naar Roemenië zijn afgereisd, zullen ten laatste eind juli weer thuis zijn. Dat heeft de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman, hen woensdag gezegd.

De legerbaas bracht samen met premier Alexander De Croo een bezoek aan de militairen in de basis van Constanta, aan de Zwarte Zee. Het gaat om zowat 250 militairen – lansiers uit Marche-en-Famenne – van wie de eerste groep op 8 maart vanop Melsbroek was vertrokken ter versterking van de oostflank van de Navo.

Het was niet meteen duidelijk hoelang de opdracht precies zou duren. Oorspronkelijk was sprake van drie tot zes maanden. Over een concrete einddatum moet overleg plaatsvinden met Frankrijk en Nederland, die de Belgen moeten aflossen, maar admiraal Hofman gaf wel aan dat onze landgenoten voor 31 juli weer thuis zouden moeten zijn.