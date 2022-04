Russische media melden de overgave van 1.026 Oekraïense soldaten in de zwaar belegerde havenstad.

De 1.026 militairen zouden deel uitmaken van het 36e regiment van de marine. Onder de militairen zouden ook 162 officieren zijn. Er circuleren beelden vanuit Russische media die de claim moeten bewijzen, maar de berichten konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Op de beelden is te zien hoe soldaten in een legervoertuig kruipen. Maar of het hier over Oekraïense soldaten gaat, die zich vrijwillig hebben overgegeven, is niet duidelijk.

Marioepol ligt al lang zwaar onder vuur, en werd in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw het doelwit van Russische luchtaanvallen. De Russische troepen hebben ook de haven en de staalfabriek Asovstal aangevallen.

Mocht de stad werkelijk in Russische handen vallen, is dat een grote opsteker voor de Russische zijde. Het zou betekenen dat er een verbinding via land zou komen tussen de Donbas-regio en de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 eenzijdig annexeerde.