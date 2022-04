Geen Evenepoel of Pidcock, maar de 19-jarige Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) heeft de overwinning in de Brabantse Pijl op zak gestoken. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) werd net als in de Amstel Gold Race tweede, onze landgenoot Tim Wellens (Lotto Soudal) vervolledigde het podium.