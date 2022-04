Johnny Depp voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik in rechtszaak tegen Amber Heard

Op de eerste echte procesdag van voormalig acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (35) kwam Heard voor het eerst met beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Depp. Die ontkent.

Maandag werd de zevenkoppige jury samengesteld, gisteren kwamen de twee partijen voor het eerst echt aan het woord in de rechtbank van de Amerikaanse staat Virginia. De toon voor het proces was meteen gezet: Ben Rottenborn, een van de advocaten van Amber Heard, mocht starten. In zijn openingspleidooi wees hij de jury erop dat ze de ‘echte Johnny Depp zullen leren kennen, de man achter de roem, het geld en de piratenkostuums’. Heard werd dan weer omschreven als een vrouw die ‘haar toevlucht nam tot fysiek geweld, zoals het gooien van dingen, om te beletten dat Depp haar zou verlaten’.

De Amerikaanse acteur eist 50 miljoen dollar wegens smaad nadat Heard in december 2018 een opiniestukhad geschreven in The Washington Post over huiselijk en seksueel geweld. Vier dagen na het verschijnen van het stuk zou Disney de samenwerking met Depp voor Pirates of the Carribean hebben stopgezet, schrijft The Washington Post. Heard wou de zaak laten seponeren, maar dat lukte niet. Daarop diende ze een tegeneis van 100 miljoen dollar in. Heard noemt in het stuk niet de naam van Depp, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat ze hem bedoelt. Qua verwijzingen naar wanneer ze ‘publiekelijk het gezicht werd van huiselijk geweld’ zou dat alvast kunnen kloppen. In 2016 vroeg Heard naast een scheiding van ook een straatverbod aan tegen Depp. De rechtbank uitlopend werd ze opgewacht door paparazzi, die gretig foto’s maakten: vooral van haar rechterwang, waarop ze een blauwe plek leek te hebben. Heard liet uiteindelijk het straatverbod vallen nadat ze met Depp tot een vergelijk was gekomen.

Seksueel misbruikt tijdens black-out

Het is niet voor het eerst dat Depp en Heard de degens kruisen voor een rechter. In 2020 verloor Depp de rechtszaak die hij aanspande tegen het Britse tabloid The Sun en zijn reporter Dan Wootton. Aanleiding was een artikel over Depps vechtscheiding met Amber Heard, waarin Wootton Depp omschreef als een ‘wife beater’. Kroongetuige aan de kant van de verdediging: zijn ex-vrouw Amber Heard. De Londense rechter achtte toen twaalf van de veertien incidenten waarover het artikel sprak bewezen.

Deze keer sleept Depp niet de publicerende krant, maar wel Heard voor de rechter. Dat kan te maken hebben met de bewijslast die nodig is: de juryleden moeten beslissen of Heard opzettelijk valse claims maakte, wat minder rigoureus is dan ‘voorbij alle gerede twijfel’. Op de vraag hoe zwaar het Britse oordeel zal wegen op de Amerikaanse rechtszaak, wilden de advocaten van geen van beide partijen reageren.

Nieuw is de aantijging van seksueel misbruik die Heard maakt tegen Depp. Advocaat Elaine Charlson Bredehoft portretteerde Depp niet alleen verbaal en fysiek als agressief, maar volgens de advocaat zou hij zijn ex-vrouw ook verschillende keren seksueel misbruikt hebben, terwijl de actrice nauwelijks bij bewustzijn zou zijn geweest. Dat schrijft internationaal persagentschap Reuters. Onder meer in 2015, tijdens een driedaagse trip in Australië, zou Depp de actrice onder invloed van drugs misbruikt hebben. Depp schudde tijdens het pleidooi zijn hoofd, de beschuldigingen ontkennend.

Heard als agressor

Tijdens het openingspleidooi van Camille Vasquez, een van de advocaten van Depp, klonk dan weer het tegenovergestelde: niet de acteur, wel de actrice zou zich anders voordoen dan ze is. ‘Mevrouw Heard is een erg getroebleerd persoon die de mensen om haar heen manipuleert.’ Een relatietherapeut bij wie het koppel in therapie ging, zou Heard ook omschreven hebben als de agressor in de relatie. ‘De entourage van het koppel kan bevestigen dat ze altijd een extra hotelkamer moesten reserveren wanneer de twee samen op reis gingen of onderweg waren, dat alleen maar voor het geval Depp wilde ontsnappen aan Heards woedeaanvallen.’ Het is ook op een van deze momenten dat Depp gewond raakte, stelt zijn verdediging.

Vast staat dat, net als het proces in Groot-Brittannië, ook deze zaak met argusogen door de media zal worden gevolgd. Het proces zou zo’n zes weken duren, aldus The New York Times. Bovendien wordt het rechtstreeks uitgezonden en zullen er een rist aan bekende figuren getuigen, meer dan 100 in totaal. Depp riep er 38 op, Heard 81. Acteurs ­James Franco, Paul Bettany en ­Ellen Barkin, naast toplui van Disney en Warner Bros. Elon Musk, met wie Heard een ­relatie had, zal via ­video getuigen. Sms’en en mails van onder meer Jason Momoa, J.K. Rowling, muzikant Jack White en regisseur Zack Snyder zullen worden voorgelezen. Hoe groot de schade voor beide carrières zal zijn, valt af te wachten. Nadat hij het proces in Groot-Brittannië had verloren, beëindigde Warner Bros de samenwerking met Depp voor Fantastic beasts, en verving de Deense acteur Mads Mikkelsen Depp in de rol van Grindelwald.