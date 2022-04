Molenbeek verplicht mondmasker op drukke plaatsen

Wie 12 jaar of ouder is moet tijdens de maand april in Molenbeek een mondmasker dragen op drukke plaatsen, markten en in gebouwen van de gemeente.

‘We willen de Molenbekenaar beschermen’, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Catherine Moureaux. Die vaardigde op 1 april een ordonnantie om de Molenbekenaar de verplichten een mondmasker te dragen in de Ribaucourtstraat, de Ninoofse- en Gentsesteenweg en het Sint-Jan-Baptistvoorplein en de straten met een test-en vaccinatiecentrum. Daarnaast geldt de verplichting ook op markten en in de gebouwen van de gemeente. Wie de verplichting aan de laars lapt riskeert een administratieve boete van 350 euro.

In de ordonnonantie, die De Standaard kon inkijken, wordt gewezen op de lage vaccinatiegraad. In het Brussels Gewest is nog geen 62 procent volledig gevaccineerd en haalde slechts 37 procent van de Brusselaars haalde zijn boostervaccin. Daarnaast worden ook de sterk stijgende besmettingscijfers in de laatste week van maart aangehaald.

De verplichting geldt niet in winkels of de horeca. ‘Maar we gaan ervan uit dat wie het mondmasker op straat moet dragen ook twee keer nadenkt vooraleer hij ergens binnengaat’, zegt Barghouti.

Het valt ook op dat de verplichting enkel in de maand april geldt, de maand van de ramadan. ‘We willen niemand viseren. Maar we verwachten deze maand in de winkelstraten een grote drukte in de late namiddag. Vergeet bovendien niet dat Molenbeek met 16.000 inwoners per vierkante kilometer heel dichtbevolkt is.’

Volgens Barghouti wordt de mondmaskerplicht tot nu toe goed nageleefd. Of er al veel boetes uitgeschreven werden, kan hij niet zeggen. ‘Het is vooral de bedoeling om te sensibiliseren, niet om te beboeten.’