David Goffin plaatst zich voor achtste finales in Monte Carlo

David Goffin (ATP 47) heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.415.410 euro). De Luikenaar versloeg na twee uur en drie minuten spelen de Brit Daniel Evans (ATP 27) in twee sets (7-6 (7/3) en 6-2).

Het is voor Goffin zijn eerste zege tegen Evans in vier duels. Vorig jaar versloeg de Brit de Belgische nummer één nog in de kwartfinales in Monte Carlo. Begin dit jaar was hij ook de sterkste in de eerste ronde van de Australian Open.

Goffin treft bij de laatste zestien de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46), die dinsdag in zijn tweede ronde verrassend de maat nam van de Servische nummer één van de wereld, Novak Djokovic.

Goffin kreeg in Monte Carlo een wildcard voor de hoofdtabel. In 2017 bereikte hij de halve finales op het prestigieuze graveltoernooi. Onze landgenoot is in vorm. Zondag stak hij in het Marokkaanse Marrakech zijn zesde ATP-titel op zak. De winst tegen Evans was zijn zevende zege op een rij. Zo lijkt er stilaan een einde te komen aan een erg donkere periode voor Goffin, die al enkele jaren mentaal en fysiek op de sukkel was.