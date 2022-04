Fotograaf aan het front: Oekraïne kleeft aan Gert Jochems’ vel

Fotograaf Gert Jochems trok naar Oekraïne en keek er door zijn lens naar de oorlog. Na anderhalve maand keerde hij terug met beklijvende beelden en evenveel verhalen. ‘Een totaal inferno’, onthoudt hij van het land.





En van de mensen onder meer een enorme woede. Maar behalve de gruwel legde hij ook het alledaagse leven vast, dat zich onder meer in Kiev op een bepaald moment weer op gang trok. Omdat het er ook toe doet, vindt Jochems.

