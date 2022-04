Meta betaalde vorig jaar bijna 25 miljoen euro voor beveiliging van Mark Zuckerberg

De beveiliging van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg kostte in 2021 26,8 miljoen dollar (24,7 miljoen euro).

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, betaalde vorig jaar 15,2 miljoen dollar (14 miljoen euro) om ceo Mark Zuckerberg thuis en op reis te beschermen. Daarnaast kreeg hij 10 miljoen dollar (9,2 miljoen euro) als een ‘toelage voor belastingen’ om zijn familie veilig te houden en 1,6 miljoen dollar voor het gebruik van een persoonlijk vliegtuig.

In totaal gaat het om 26,8 miljoen dollar, of 6 procent meer dan in 2020. Die stijging schrijft Meta toe aan persoonlijke reizen, protocollen in verband met covid-19 en prijsstijgingen voor beveiligingspersoneel.

De kosten om Mark Zuckerberg te beschermen, zijn daarmee vele malen groter dan de bedragen die soortgelijke technologiebedrijven uitgeven. Zo kostte de beveiliging van Jeff Bezos van Amazon in 2021 ‘slechts’ 1,6 miljoen dollar.

Belangrijk is wel om te weten dat het securitybudget eigenlijk voor een deel het loon van de ceo is, want Zuckerberg keert zichzelf jaarlijks een salaris van maar 1 dollar uit. En bonussen krijgt hij niet.

Meta betaalt niet alleen voor de beveiliging van Zuckerberg. Ook andere topfunctionarissen bij het bedrijf krijgen veiligheidsagenten rond zich. Zo werd er in 2021 bijna 9 miljoen dollar uitgegeven aan de beveiliging van coo Sheryl Sandberg, met daarbovenop nog 2,3 miljoen dollar voor het gebruik van een privéjet.