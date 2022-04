De Franse president Macron is maandag verzeild geraakt in een verhitte discussie met een omstander in de Elzas. De man noemde Macron macchiavelistisch en een leugenaar. In de aanloop van de laatste ronde naar de Franse presidentsverkiezingen op 24 april, deed Macron zijn best om de tegenstander aan zijn kant te krijgen, maar het mocht niet baten.