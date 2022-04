Sinds de Russische troepen zich uit Boetsja hebben teruggetrokken, duiken er steeds meer beelden op van de achtergelaten gruwel en ravage in de straten. Zo heeft een drone een autokerkhof vastgelegd met vernielde voertuigen, waarop vluchtende burgers het Russische woord voor ‘kinderen’ hadden aangebracht. In het stadje zijn na de terugtrekking van de Russen tot nu toe 403 lichamen gevonden, dat meldde de burgemeester dinsdag.

Volgens Moskou was de slachtpartij in Boetsja door Oekraïne in scène gezet. Onderstaande satellietbeelden bewijzen dat dat niet waar is: