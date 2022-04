Tien doden bij ongeval met toeristenbus in Egypte, onder wie een Belg

In Aswan, in het zuiden van Egypte aan de oostelijke Nijloever, zijn tien mensen om het leven gekomen bij een busongeval. Het zou gaan om een Belg, vier Fransen en vijf Egyptenaren.

Behalve tien doden raakten ook veertien personen gewond, meldt de gouverneur van Aswan in een verklaring. Het gaat om zes Belgen en acht Fransen. Zij verkeren in ‘stabiele toestand’ en zijn in het ziekenhuis opgenomen met ‘breuken, kneuzingen en oppervlakkige verwondingen’, klinkt het.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de zaak, meldt woordvoerder Wouter Poels aan Het Nieuwsblad. ‘Maar we kunnen momenteel nog niets officieel bevestigen.’

Op de Egyptische nieuwssite Rassd News is een video te zien van een bus die volledig uitbrandt. Volgens de nieuwszender zouden de lichamen van de dodelijke slachtoffers verkoold zijn.

Weinig informatie bekend

Het ongeval vond plaats in de vroege ochtend toen de bus met toeristen botste met een auto, op de bijna 300 kilometer lange woestijnweg die naar de tempels van Aboe Simbel leidt. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend.

Verkeersongevallen komen vaak voor in Egypte, waar de wegen vaak slecht onderhouden zijn en de verkeersregels niet altijd strikt worden nageleefd. De voorbije jaren kwamen jaarlijks gemiddeld 7.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen in het land.