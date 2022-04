Tomas Van Den Spiegel ligt in het ziekenhuis met bloedklonters en hartprobleem

Tomas Van Den Spiegel, de ceo van Flanders Classics, ligt momenteel in het Jan Palfijn-ziekenhuis in Gent.

De 43-jarige Oost-Vlaming kampt met bloedklonters, vocht in de longen en een vergroot hart. Hij maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

‘Dit zag ik niet aankomen’, zegt hij. ‘Ik zal zonder twijfel binnenkort weer oké zijn, maar nu eerst even de voet van het gaspedaal.’

Van Den Spiegel is een voormalig basketbalspeler en kwam in 2018 aan het hoofd van Flanders Classics, de overkoepelende organisatie achter verschillende Vlaamse voorjaarsklassiekers in het wielrennen.