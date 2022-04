Benelux onderzoekt grensoverschrijdende stadionverboden in het voetbal

Een werkgroep van het Benelux-parlement onderzoekt hoe in het voetbal grensoverschrijdende stadionverboden praktisch en juridisch kunnen worden toegepast. In de loop van dit jaar zal de werkgroep aanbevelingen formuleren. Dat meldt het secretariaat-generaal van de Benelux Interparlementaire Assemblee woensdag.

De burgemeesters van Antwerpen en Lier hebben recent hun bezorgdheid geuit over Nederlandse supporters die in België voetbalwedstrijden bijwonen terwijl ze in Nederland de toegang tot het voetbalstadion is ontzegd. Zij riepen de regering op actie te ondernemen. Alain de Muyser, de secretaris-generaal van de Benelux Unie, heeft de twee burgemeesters laten weten dat dit probleem op de agenda staat van het overleg tussen de drie landen.

Een specifiek opgerichte werkgroep, met vertegenwoordigers van de politionele overheden, de ministeries van Binnenlandse Zaken in België en van Justitie en Veiligheid in Nederland, onderzoekt momenteel hoe grensoverschrijdende stadionverboden vanuit praktisch en juridisch oogpunt kunnen worden toegepast. ‘Hun aanbevelingen worden tegen eind dit jaar verwacht’, licht communicatieadviseur Nick Van Haver toe.

Zij denken ook aan de oprichting van één enkel communicatieplatform om de uitwisseling van informatie tussen alle bij het voetbal betrokken partners te optimaliseren. Specifieke prioritaire onderwerpen zoals het gebruik van vuurwerk in en rond voetbalstadions staan ook op de agenda van hun overleg, luidt het. De aanbevelingen worden dan overgemaakt aan de respectieve regeringen.