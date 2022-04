Rock Werchter maakt volledige line-up bekend van dagfestival ‘Encore’

Het eenmalige dagfestival Rock Werchter Encore heeft zijn volledige line-up gelost. Onder andere Zwangere Guy, Foals en Mitski zullen op het podium staan. Eerder was al de headliner Florence and the Machine bekendgemaakt.

Op zondag 26 juni vindt in het Festivalpark van Werchter ‘Encore’ plaats, enkele dagen voor het traditionele Rock Werchter. Er wordt alleen opgetreden op de Main Stage en in The Barn.

De Main Stage zal geopend worden door Zwangere Guy. Vervolgens spelen Intergalactic Lovers, Foals, The Kid Laroi en Florence and the Machine. In The Barn treden achtereenvolgens AG Club, Sylvie Kreusch, Sky Ferreira, Mitski en The Specials op.

Het dagfestival Rock Werchter Encore werd vorige week aangekondigd. Meteen werd toen ook de headliner Florence and The Machine bekendgemaakt.

Tickets zijn vanaf donderdag 14 april om 10 uur verkrijgbaar. Een ticket kost 94 euro. De organisatie laat ook weten dat tickethouders van Rock Werchter 2022 genieten van een korting van 10 euro bij aankoop van een ticket voor het extra dagfestival.