De Amerikaanse president Joe Biden beschuldigt het Russische leger van ‘een genocide’ in Oekraïne. Tijdens een bezoek aan de staat Iowa heeft hij dinsdag voor het eerst deze term in de mond genomen.

‘Het budget van jullie gezin, jullie mogelijkheid om te tanken, niets van dit alles zou mogen afhangen van het feit dat een dictator de oorlog verklaart en een genocide pleegt aan de andere kant van de wereld’, stelde Biden dinsdag tijdens een toespraak over de hoge inflatie.

Volgens Biden stapelen de bewijzen zich op. ‘Er komen steeds meer bewijzen aan het licht van verschrikkelijke zaken die de Russen hebben gedaan in Oekraïne’, zei hij. Het komt juristen op internationaal niveau toe om te beslissen of het al dan niet om genocide gaat, erkende Biden, maar ‘voor mij lijkt het zeker zo’.

Verwijzend naar de gruweldaden tegen burgers had de Oekraïense president Volodimir Zelenski al eerder de Russische troepen beschuldigd van genocide. De Amerikaanse regering had deze term evenwel nog niet gebruikt. De nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei het voorbije weekend dat de gruweldaden in onder meer Boetsja oorlogsmisdaden zijn, maar hij ging niet in op de vraag of het om genocide ging.

Opgedreven prijzen

Het bezoek van Biden aan een productiesite voor biobrandstoffen in Menlo, in de staat Iowa, kaderde in de strijd tegen de hoge inflatie. ‘De invasie van Poetin in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen in de hele wereld opgedreven’, klaagde Biden aan. Volgens de president is 70 procent van de prijsstijgingen in maart terug te brengen tot ‘the Putin price hike’ (‘de prijsstijging van Poetin’).