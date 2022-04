De uitbaters van de nieuwe camping aan de Blaarmeersen, onder wie Marc Coucke, krijgen van de stad Gent 700.000 euro steun voor hun project.

De camping aan de Blaarmeersen krijgt een totale make-over. De nieuwe zaakvoerders zijn Marc Coucke en Parcifal Coeman, die gespecialiseerd is in camping- en glampingconcepten. Ze voorzien in hun plannen ...