Jongere met beperking in de cel bij gebrek aan opvang

Opnieuw brengt een kwetsbare jongere de nacht in de cel door, omdat hij niet terechtkan bij de Vlaamse jeugdinstellingen.

Jeugdrechter Christian Denoyelle kwam gisteren met een nood­oproep op Twitter: een van de jongeren die langs zijn rechtbank passeerden, zit sinds gisteren in de cel omdat er voor hem nergens geschikte opvang beschikbaar is. De jongen worstelt met ADHD, autisme en oppositioneel opstandig ­gedrag. De 16-jarige functioneert volgens de rechter als een kleuter.

De jongen heeft geen mis­drijven gepleegd. Maar omdat hij moeilijk functioneert en door zijn slechte thuissituatie had de rechter besloten dat hij opgevangen moest worden in een gemeenschaps­instelling waar omkadering beschikbaar is.

Het Agentschap Opgroeien, dat de jongen aan een plaats moet helpen, zou volgens persrechter Luk Versteylen geweigerd hebben om hem een plek in een instelling aan te bieden. ‘Dat was niet door plaatsgebrek, wel vanwege hun interne reglement’, zegt Versteylen. De gemeenschapsinstellingen hebben geen plaatsen vrij voor mensen afkomstig uit de ­regio Antwerpen. De beschikbare bufferplaatsen kunnen alleen worden toegewezen aan jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. ‘We kunnen hem toch niet “criminaliseren” om hem toch naar een ­instelling te kunnen sturen’, tweette Denoyelle daarover.

Algemeen directeur van het Agentschap Opgroeien Bruno Vanobbergen weerlegt dat deels. Volgens hem is er inderdaad geen plaats aangeboden in een gemeenschapsinstelling, maar heeft het Agentschap Opgroeien wel een tijdelijke opvang binnen de crisishulp voorgesteld. De jeugdrechter heeft dat echter geweigerd, stelde Vanobbergen woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Onderscheid

Alles heeft te maken met het ­onderscheid dat het nieuwe jeugddelinquentenrecht maakt tussen jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie. Daarbij is het de bedoeling dat slachtoffers niet worden opgevangen op dezelfde plaatsen als jeugddelinquenten. De eersten kunnen bij de beveiligde opvang terecht, de plegers van jeugddelicten moeten naar de jeugdinstellingen. De nieuwe regel moet tegen september 2022 worden uitgevoerd.

‘Een mooi idee, maar in de praktijk is dat onderscheid niet zo makkelijk te maken’, zegt Versteylen. Volgens de persrechter is de beveiligde opvang niet voorzien voor complexe profielen zoals de jongen in kwestie en zijn die onvoldoende in staat om daar de nodige structuur aan te bieden. ‘Een gesloten instelling is in zo’n geval de enige optie, zoals ook in de beslissing van de rechter.’

Intussen zoekt het Agentschap Opgroeien voor de betrokken jongen verder naar een geschikte plaats, zei Vanobbergen nog. ‘We zijn dat al weken aan het doen, en we zullen dat vandaag ook doen.’