Poetin: ‘Economische blitzkrieg tegen Moskou is mislukt’

Ter gelegenheid van de 61ste verjaardag van Joeri Gagarins eerste bemande ruimtevlucht bracht Vladimir Poetin een bezoek aan de Vostochny-lanceerbasis. Vanop deze iconische plek verklaarde hij dat de situatie in Oekraïne ‘een tragedie’ is, maar dat Rusland de plicht heeft om de Russischsprekende ­Oekraïners te beschermen.

In een strak geënsceneerd rollenspel vroegen enkele personeelsleden van het ruimteagentschap of Poetin de oorlog zou winnen. ‘Absoluut’, klonk het. ‘Daarover heb ik geen enkele twijfel. Onze doelstellingen zijn duidelijk en nobel.’

Poetin wil ­verhinderen dat Oekraïne een ‘anti-Russische springplank wordt voor de vijanden van ­Rusland’. Hij viseerde daarbij vooral de Verenigde Staten.

Verder insinueerde hij dat de oorlog in Oekraïne nog lang zal duren. De vredesgesprekken in Istanboel omschrijft hij als een doodlopend straatje. Hoe lang het ­nakende offensief in Oost-Oe­kraïne zal duren, hangt volgens Poetin af van de intensiteit van de ­tegenstander.

De oorlogsgruwel in Boetsja omschrijft hij als fake news en de westerse sancties zullen volgens hem niet Rusland maar het ­Westen treffen. ‘De westerse economische blitzkrieg tegen Rusland is mislukt. Maar in ­westerse landen zullen inflatie en stijgende voedsel- en energieprijzen steeds meer druk op ­politici ­leggen.’