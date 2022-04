Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried overleden

De Amerikaanse acteur en komiek Gilbert Gottfried is op 67-jarige leeftijd overleden aan een slepende spier- en hartziekte. Dat heeft zijn familie dinsdag meegedeeld op sociale media.

In de mededeling eert de familie Gottfried als ‘de meest iconische stem in comedy’. Zijn luide, schelle stem was inderdaad het handelsmerk van deze komiek uit New York, die begin jaren tachtig op televisie debuteerde in de bekende show Saturday Night Live.

Later zou Gottfried onder meer bijrollen vertolken in films als ‘Beverly Hills Cop 2’ en ‘Problem Child’. Hij leende zijn unieke stemgeluid ook voor voice-overwerk, zowel voor reclamespots als animatiefilms. Hij was onder meer de stem van Iago in ‘Aladdin’.

Als stand-upcomedian stond Gottfried bekend om zijn harde en omstreden stijl. Zo deinsde hij er niet voor terug grappen te maken over de aanslagen van 11 september of de tsunami in Japan. ‘Ik heb altijd het idee gehad dat komedie en tragedie kamergenoten zijn’, luidde zijn uitleg.

Gottfried laat een echtgenote en twee kinderen achter.