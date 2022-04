Bewolkte dag met lichte regen, opklaringen in de namiddag

Woensdag wordt een bewolkte dag, met lichte regen die verschuift van west naar oost. Na de middag komen er wel opklaringen, zo meldt het KMI woensdagochtend.

Deze voormiddag wordt het ten noorden van Samber en Maas bewolkt met perioden van lichte regen. Elders in het land is het overwegend droog met enkele tijdelijke opklaringen. In de namiddag regent het nog bij momenten licht over het centrum, maar over het uiterste noordwesten verschijnen dan ook enkele opklaringen. Het is nog steeds zeer zacht over het oosten met maxima van 17 tot 20 graden. In het westen bedragen de maxima tussen 13 en 17 graden.

Vanavond en vannacht verplaatst de regenzone zich geleidelijk van het centrum naar het zuidoosten. Zij verlaat op het einde van de nacht ons land richting Duitsland. Donderdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buitjes. In vele streken blijft het echter droog. De maxima schommelen van 14 graden aan zee tot 18 à 19 graden in het centrum. Vrijdag zou opnieuw vrij bewolkt worden, maar overwegend droog. In het weekend wordt het vaak zonnig, met maxima rond 16 of 17 graden in de meeste streken.