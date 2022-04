Club Brugge heeft akkoord voor 6 miljoen euro over Nederlandse linksback Bjorn Meijer

Club Brugge heeft zijn eerste zomertransfer beet. De Nederlandse linksback Bjorn Meijer komt voor zes miljoen euro over van Groningen. De Nederlandse club haalt zijn slag dus thuis na twee afgewezen aanbiedingen (3 en 4,5 miljoen) van de Belgische landskampioen.

Nu Club Meijer voor 6 miljoen euro binnenhaalt, is dat best veel geld. Zeker voor een jongen die maar 21 matchen voor Groningen speelde en pas sinds eind december titularis is.

Maar het moet wel gezegd dat hij sindsdien indruk maakt. De 1,90 meter grote verdediger is fysiek sterk en heeft een groot loopvermogen, waardoor hij ook als wingback kan spelen. Zijn twee assists tonen dat hij vlotjes de achterlijn haalt en zijn eerste profgoal tegen Willem II dat hij met zijn lengte gevaarlijk kan zijn op stilstaande fases.

Belangrijk bovendien voor Club: op de Nederlandse jeugd¬international – voorlopig komt hij uit voor de U19 – zit ongetwijfeld nog rek. Vandaar de serieuze inspanning van het bestuur.