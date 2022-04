Amper helft van de horecazaken krijgt positief resultaat bij voedselinspectie, in Brussel nauwelijks een kwart

Van de jaarlijks zowat 10.000 controles die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen uitvoert bij horeca-uitbaters, krijgt amper de helft een gunstig resultaat. ‘Vooral in Brussel zijn de resultaten van de hygiëne inspecties bedroevend’.

In 2019 en 2020 voerde het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) respectievelijk 10.880 en 9.195 hygiëne inspecties uit bij horecazaken. In beide jaren kreeg slechts een minderheid van de uitbaters een gunstig inspectieverslag (44% in 2019, en 49.7% in 2020). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-voorzitter en Kamerlid Tom Van Grieken opvroeg bij minister van Middenstand David Clarinval (MR).

De cijfers voor 2020 lopen in Vlaanderen en Wallonië zowat gelijk: 52% van de gecontroleerde zaken bleek in orde te zijn met alle regels, tegenover amper 26% in Brussel. Het aantal uitbaters dat tijdens de controles van het FAVV een proces-verbaal onder de neus kreeg wegens ernstige overtredingen, lag in Vlaanderen en Wallonië op respectievelijk 10% en 9%, terwijl dat in Brussel 28% was.

182 zaken moesten direct de deuren sluiten

Voor Van Grieken mangelt er duidelijk wat aan de hygiëneregels in de Brusselse eetgelegenheden. ‘De resultaten in Brussel zijn bijzonder bedroevend’, aldus Van Grieken.

Minister Clarinval verduidelijkt in zijn antwoord dat horecazaken in principe één keer om de vier jaar geïnspecteerd worden. De verlaagde frequentie ligt op één keer om de zes jaar, de verhoogde één keer om de twee jaar. Na een ongunstige controle volgen tussentijds één of meerdere hercontroles.

FAVV-woordvoerster Aline Van den Broeck kon op vraag van persagentschap Belga het verschil tussen de hoofdstad en de andere Gewesten niet verklaren. Het Voedselagentschap benadrukt dat horecazaken die geen gunstig inspectieverslag kregen niet noodzakelijk een gevaar vormen voor de gezondheid.

‘In de grote meerderheid van de gevallen gaat het om kleine details die moeten verholpen worden’, verduidelijkt Van den Broeck. ‘Vaak gaat het administratieve fouten die rechtgezet moeten worden of het feit dat er tijdens een controle geen deksel op de vuilbak zat’, vervolgt ze.

Het aantal horecazaken dat een gevaar vormt voor de volksgezondheid blijft beperkt. ‘Op de 10.000 controles die in 2020 werden uitgevoerd, moesten slechts 182 zaken de deuren sluiten omwille van sanitaire redenen’, besluit de FAVV-woordvoerster.