Cyberaanval treft hogeschool Vives: ‘Duidelijk geen amateurs’

Omdat hackers data proberen in handen te krijgen, werden de systemen tijdelijk stilgelegd. Mails en de online platformen van de West-Vlaamse hogeschool functioneren momenteel niet. Dat bevestigt de algemeen directeur van Vives, Joris Hinryckx dinsdag, aldus het persagentschap Belga.

‘Alles begon op 17 maart. We merkten dat er een groep hackers probeerde binnen te geraken in onze systemen, maar dat was nog niet gelukt’, getuigt algemeen directeur Joris Hindryckx. Op vrijdag 8 april probeerden hackers de wachtwoorden van het datamanagement van de school over te nemen. Daarop werd beslist het systeem volledig plat te leggen. Hinryckx: ‘Zo kon vermeden worden dat de hackers data in handen kregen.’

Voorlopig heeft de cyberaanval geen grote gevolgen voor studenten. ‘Gelukkig is het op dit moment vakantie en zijn er geen lessen. Studenten kunnen dus enkel hun mailadres even niet gebruiken’, legt Hinryckx uit. De school bracht studenten via Twitter op de hoogte, daar werd eerst gesproken over ‘storingen’.

Het ligt niet aan jou, het ligt aan ons. Verschillende computersystemen van VIVES, waaronder e-mail, kampen momenteel met hardnekkige storingen. Sorry voor het ongemak, maar we doen onze keiharde best om alles weer online te krijgen! — Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) April 11, 2022

Vermoedelijk wilden de hackers data van studenten en docenten bemachtigen om daarna losgeld te vragen. ‘Het waren duidelijk geen amateurs, maar we hebben alle gegevens kunnen beschermen’, voegt Hinryckx nog toe.