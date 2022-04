Djokovic onderuit bij comeback

Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd op gravel verloren. Hij verloor bij zijn comeback met 3-6, 7-6, 1-6 van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Voor de Servische nummer één van de wereld was het nog maar zijn tweede toernooi van het jaar. Wegens zijn weigering zich te laten vaccineren werd hij onder meer uitgesloten van deelname aan de Australian Open en de voorjaarstoernooien in de VS.

Djokovic maakte een vale indruk en beging meer dan vijftig directe fouten. Het is de eerste keer dat de Serviër een toernooi zonder zege verlaat sinds Barcelona 2018.