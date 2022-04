Dodentol door tropische storm op Filipijnen loopt op tot 42

In de Filipijnen blijft het aantal doden en vermisten door de tropische storm Megi en de aardverschuivingen stijgen. Ondertussen zou de storm al zeker aan 42 mensen het leven hebben gekost.

Volgens de meest recente gegevens van de overheden zijn al minstens 42 mensen om het leven gekomen. De zoekacties naar vermisten werden dinsdagavond onderbroken. Dat schrijft The Guardian.

De meeste slachtoffers vielen in de omgeving van Baybay City, in de provincie Leyte, bijna 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. In de dorpen rond BayBay zijn zeker 36 mensen overleden. Er zijn ook een honderdtal gewonden en 26 mensen zijn vermist, zo melden de lokale overheden. Alleen al in het dorp Mailhi werden veertien doden aangetroffen. ‘Er was een modderstroom die huizen heeft bedolven. De meeste lichamen werden begraven in de modder teruggevonden’, getuigde legerkapitein Kaharudin Cadil.

De aardverschuivingen in de omgeving van Baybay deden zich voor buiten de bekende gevarenzones. Veel inwoners werden dan ook verrast, zegt Mark Timbal, een woordvoerder van het nationaal agentschap voor de bestrijding van rampen. Er kwamen ook drie mensen om het leven in de provincie Negros Oriental en nog eens drie op het zuidelijke eiland Mindanao.

Moeizame zoekactie

Medewerkers van de reddingsdiensten hebben de hele dag naar overlevenden gezocht in de door modder overspoelde bergdorpen. Dinsdagavond werd de zoekactie stopgezet omdat het wegens de aanhoudende regen en de duisternis te gevaarlijk was geworden om nog door te gaan.

Megi, of Agaton, zoals de storm lokaal wordt genoemd, was de eerste tropische storm van het jaar op de Filipijnen. Zondag kwam hij aan land aan de oostkust met windstoten tot 105 kilometer per uur. Ongeveer 22.600 mensen in zeventien provincies moesten hun huizen verlaten.