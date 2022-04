In een metrostation in New York zijn dinsdagochtend (lokale tijd) 13 mensen gewond geraakt bij de een schietpartij. Dat melden lokale media. Het is niet duidelijk of alle slachtoffers zijn neergeschoten of op een andere manier gewond zijn geraakt.

Het is ook nog niet duidelijk of er mensen zijn overleden.

Lokale media melden dat er tijdens de ochtendspits in het metrostation 36th Street geschoten is, een drukbezochte station in de wijk Sunset Park waar de D-, N- en R-lijnen doorheen lopen.

Ooggetuigen vertellen aan ABC News dat een man een explosief of een rookbom door de deur van een stilstaande trein aan een perron gegooid zou hebben, waarna hij zou zijn beginnen schieten. Dit is niet door de politie bevestigd.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Het New York City Police Department (NYPD) is op zoek naar een mannelijke verdachte van kleur met een oranje veiligheidsvest aan. Sommige media berichten dat de man ook een gasmasker op gehad zou hebben.

Er zouden op de plaats van het incident ook explosieven zijn gevonden, al zou er geen ontploffingsgevaar geweest zijn. Het metroverkeer is deels stilgelegd. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke aanwezig.