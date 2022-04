Kim Clijsters heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze geen officiële tennistoernooien meer zal spelen. ‘Ik wil iedereen bedanken die me de voorbije twee jaar gesteund heeft’, aldus de 38-jarige Breese.

Clijsters woont nu al enkele jaren in de VS en zette begin februari voor het eerst in een jaar weer voet op Belgische bodem.