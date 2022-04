Boris Johnson krijgt coronaboete voor lockdownfeestjes

De Britse premier Boris Johnson en minister van Financiën Rishi Sunak krijgen een boete voor de lockdownfeestjes die plaatsvonden in Downing Street.

Downing Street bevestigt dat de twee regeringsleden door de politie op de hoogte zijn gesteld dat ze een boete krijgen voor het overtreden van coronamaatregelen. Meer details geeft de regeringswoordvoerder nog niet.

De Metropolitan Police onderzoekt in totaal twaalf bijeenkomsten in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier, en Whitehall, de zetel van de Britse regering. In totaal zijn daarvoor al meer dan 50 boetes uitgedeeld. In de meeste gevallen gaat het om een boete van 50 Britse pond, ongeveer 60 euro.

Johnson en Sunak hebben de wet overtreden en hebben gelogen, vindt Labour-leider Keir Starmer. Hij vindt dat ze ontslag moeten nemen.

Politieke druk

De affaire, Partygate gedoopt in het Verenigd Koninkrijk, heeft Johnson onder zware politieke druk gezet. Oppositiepartij Labour riep eerder al op tot zijn ontslag, maar ook binnen de eigen Conservatieve partij zat het ongenoegen diep.

Eind januari verscheen nog een vernietigend rapport van de Britse hoge ambtenaar Sue Gray, die sprak van ‘moeilijk te verantwoorden gedrag’ en falend ‘leiderschap en beoordelingsvermogen’. Hoewel Johnson ook door zijn eigen partij werd bekritiseerd, kon hij vooralsnog aanblijven.

Sinds de oorlog in Oekraïne zit Johnson weer steviger in het zadel. De flamboyante Britse premier profileert zich als een sterke bondgenoot van Oekraïne. Afgelopen weekend reisde hij nog naar de hoofdstad Kiev, waar hij samen met de Oekraïense president Volodimir Zelenski een wandeling in de stad maakte.