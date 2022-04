Extreemrechts mag regionaal mee regeren in Spanje

In Spanje zal de uiterst rechtse partij Vox voor het eerst mee besturen, meer bepaald in de regering van de centraal gelegen regio Castilië en León, samen met de conservatieven. Het regionale parlement zette daarvoor eerder deze week het licht op groen.

Een primeur in Spanje: voor het eerst mag de uiterst rechtse partij Vox mee aan het roer staan van een regionale regering. Het gaat over die van de noordwestelijke regio Castilië en León, waar de Partido Popular (PP) een absolute meerderheid vormt met Vox. Die laatste partij krijgt niet alleen drie regionale ministersposten, ze krijgt ook het voorzitterschap van het regionale parlement in handen.

De coalitie komt er na de vervroegde verkiezingen in de regio, in februari. Toen rijfde Vox 13 van de 81 zetels binnen. Hoewel de partij werd beschouwd als de grote winnaar – ze steeg van één naar dertien zetels – ging de conservatieve PP met de meeste stemmen lopen. Samen vormen de twee partijen een absolute meerderheid in het regionale parlement.

Vier jaar geleden brak Vox voor het eerst door in Spanje. Tijdens de regionale verkiezingen in Andalusië in 2018 veroverde de partij genoeg stemmen om meteen twaalf zetels te bekleden in het regionale parlement. Een jaar later was de winst voor de partij nog groter toen ze tijdens de nationale verkiezingen uitgroeide tot de derde grootste politieke partij, na het socialistische PSOE en de conservatieve Partido Popular.

De voorzitter van Vox, Santiago Abascal, liet al verstaan dat hij hoopt ook in andere regio’s mee aan de macht te kunnen komen. Zelfs een nationale coalitie acht de voorzitter mogelijk. ‘De coalitie is een mogelijk alternatief voor heel Spanje’, vertelde hij aan verslaggevers.