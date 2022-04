Jasper Philipsen wint derde rit Ronde van Turkije

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) heeft dinsdag de derde rit in de Ronde van Turkije (2.Pro) op zijn naam geschreven. Philipsen neemt ook de leiding over in het algemene klassement.

Philipsen eindigde de voorbije twee ritten telkens als tweede in Turkije maar liet de concurrenten dinsdag geen kans in de derde etappe, over 117,9 kilometer tussen Çesme en Izmir. Hij haalde het in de spurt voor de Australiër Kaden Groves. De Spanjaard Miguel Angel Fernandez maakte het podium vol.

In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van Groves.