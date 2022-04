Nepcampagne viseert TotalEnergies

In vier Belgische steden duiken kritische boodschappen op die van de Franse energiereus TotalEnergies lijken te komen. Het gaat om een guerrilla-actie van onder meer Vredesactie.

‘Wij blijven gas tanken in Rusland. Afkicken is moeilijk.’ Getekend: TotalEnergies. Het is de opvallende boodschap op affiches die de voorbije dagen opdoken in Brussel, Brugge, Antwerpen en Gent. Op het eerste gezicht lijkt ze misschien afkomstig van de Franse multinational, tot je ook de kleine lettertjes leest. ‘Je nieuwe leverancier geeft niet alleen geen moer om het klimaat. Hij financiert ook wereldwijd oorlogen’.

De affiches – een tweehonderdtal in totaal –?werden in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag opgehangen. Op meerdere ­locaties in Brussel hingen ze er ­gisteren nog steeds, kon De Standaard zelf vaststellen.

Nachtelijke actie

Achter de actie zit onder meer de pacifistische vzw Vredesactie. ‘Al claimen wij deze actie zeker niet als enigen’, zegt Mattijs Vanden Bussche van Vredesactie. ‘In totaal namen enkele tientallen vrijwilligers eraan deel, niet alleen mensen van Vredesactie. Tussen 4 en 6 uur ’s morgens haalden zij in de vier steden tegelijk “echte” reclame­affiches weg, om ze vervolgens te vervangen door deze.’

Projecten gaan door

Nu is TotalEnergies lang niet het enige westerse (energie)bedrijf dat nog zaken doet in of met Rusland. Waarom net zij worden ge­viseerd? Vanden Bussche noemt meerdere redenen. ‘Na de annexatie van de Krim in 2014 is TotalEnergies blijven investeren in nieuwe gasprojecten in Rusland, ondanks de sancties die toen al ­tegen Moskou werden getroffen. Bovendien is er ook een Belgische link. TotalEnergies is mede-eigenaar van een Russische gasproducent die een contract heeft om aan Europa vloeibaar aardgas te leveren via de haven van Zeebrugge. Wij willen dat de consument zich daar bewust van is.’

TotalEnergies reageerde gisteren niet op vragen van De Standaard. Op 1 maart, een week na de Rus­sische invasie in Oekraïne, verspreidde het bedrijf wel een mededeling waarin het zei ‘de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne te veroordelen’ en ‘niet langer te investeren in nieuwe projecten in Rusland’. Op 22 maart beloofde ­TotalEnergies ook om ‘eind dit jaar’ te stoppen met de aankoop van Russische olie.

Dat betekent wel dat bestaande projecten in Rusland onverminderd doorgaan. Er vertrekken zou het bedrijf pijn doen: een kwart van zijn olie- en gasvoorraden ligt in Rusland. ‘Tegen Russisch gas zijn geen sancties afgekondigd. We kunnen ook niet zonder, er is geen alternatief’, zei ceo Patrick Pouyanné op 23 maart in Franse media. Pouyanné beloofde wel ‘meteen te stoppen’ zodra er sancties tegen Russisch gas worden afgekondigd.

Vanden Bussche: ‘Dat er geen sancties zijn, ontslaat bedrijven niet van de verplichting om hun verantwoordelijkheid te nemen.’