Buschauffeur van dodelijk ongeval op E19 aangehouden

De Franse buschauffeur die zondag betrokken was bij het dodelijke ongeval in Schoten, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt zijn advocaat Boris Reynaerts aan de Gazet van Antwerpen.

De 35-jarige chauffeur had na de dodelijke crash een positieve speekseltest afgelegd, verder labo-onderzoek moet nu uitklaren of hij op het moment van het ongeval nog onder invloed was. Vrijdag verschijnt de man voor de raadkamer.

‘Mijn cliënt is nog altijd erg onder de indruk van de feiten’, vertelde zijn advocaat Boris Reynaerts gisteravond aan de Gazet van Antwerpen. ‘Hij kan zich weinig herinneren van de feiten en vermoedt dat hij in slaap gevallen is. Verder onderzoek zal moeten uitklaren wat er zich zondag precies heeft afgespeeld.’

Bij het dodelijke busongeval op de E19 in Schoten lieten twee mensen het leven: een 17-jarige Franse vrouw en de 29-jarige Colombiaan Andrés Felipe Rodríguez. Ana María is een van de vijf slachtoffers die zwaargewond raakten bij het ongeval. Ze ligt sinds zondag in het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen. In totaal liggen nog 13 personen in het ziekenhuis.