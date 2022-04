Wat moet je doen als je pijn hebt bij het vrijen? Hoe reageer je best als iemand iets doet waar je geen toestemming voor gaf? Of kun je sterven van chlamydia? Sekswerker Mel beantwoordt vragen van jongeren over seks en sekswerk. Althans, dat deed ze. Sinds zaterdag kan ze niets meer posten op haar kanaal na een aantal rapporteringen.

Mel (27), op Tiktok gekend als MelMeliciousss, greep naar Tiktok om sekswerkers een stem te geven en om vooroordelen over haar beroep te ontkrachten. Maar als snel groeide haar pagina uit tot een plek waar jongeren prangende vragen durven stellen over seks. In enkele weken tijd heeft ze meer dan 50.000 volgers kunnen verzamelen. Ondertussen wordt ze herkend op straat en aangeklampt op school, en haar telefoon staat niet stil. ‘Mijn Instagram wordt overspoeld met berichten’, zegt ze.

De Tiktokster haalt veel vreugde uit het beantwoorden van seksvragen waar de jeugd een antwoord op wil. Maar dat kan ze de komende dagen even niet meer. Door een aantal rapporteringen is haar account op TikTok sinds zaterdag stilgelegd. Ze had haar account zelfs nog maar net terug nadat het was verdwenen om dezelfde reden. Onder meer ouders van jongeren zouden haar gerapporteerd hebben, zegt ze.

Al zeker tot donderdag kan de Herentalse geen video’s meer posten op haar hoofdaccount. Zelfs haar backup-account is uitgeschakeld door Tiktok. Educatieve video’s zijn nochtans toegelaten op het platform.