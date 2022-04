Biden legt verkoop van kits om wapens te bouwen aan banden

De Amerikaanse president Joe Biden kondigt een verbod aan op de verkoop van zogenoemde ‘ghost guns’, wapens zonder serienummer die particulieren zelf bouwen. Die worden steeds vaker aangetroffen bij misdrijven.

Concreet worden de ‘buy build shoot’-kits (koop, bouw, schiet) voortaan gelabeld als ‘vuurwapens’ onder de Gun Control Act. Zulke kits kunnen makkelijk online of in de winkel gekocht worden zonder achtergrondonderzoek en waarmee een vuurwapen kan gebouwd worden. Daardoor hebben de makers en verkopers van de kits eerst een vergunning nodig en moet er ook een serienummer komen op de wapens. Wie zo’n wapen wil kopen moet eerst een achtergrondonderzoek ondergaan, hetgeen de standaardprocedure is voor wie een gewoon wapen wil kopen.

Door de nieuwe regel veranderen ook bepaalde ‘ghost guns’ die al in omloop zijn in wapens met een serienummer. Wapenverkopers en -producenten met een vergunning moeten voortaan wapens die ze in handen krijgen binnenbrengen zodat die een serienummer kunnen krijgen.

Vorig jaar werden ongeveer 20.000 vermoedelijke ‘ghost guns’ die tijdens gerechtelijke onderzoek in beslag werden genomen gerapporteerd aan het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), dat verantwoordelijk is voor de handhaving van de wapenwetgeving. Dat waren er 10 keer meer dan in 2016.

President Biden had al tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen beloofd om de wapenwetgeving te verstrengen. In de begroting van 2023, die nog door het Congres goedgekeurd moet worden, vraagt de president extra middelen voor een grootschalig plan ‘om wapengeweld te verminderen en de gemeenschappen veiliger te maken’.

Biden gaat ook aan het Congres vragen om een wet goed te keuren die het bezit van alle wapens zonder serienummer verbiedt, net als een wet die achtergrondonderzoeken verplicht voor de aankoop van alle soorten wapens.